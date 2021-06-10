Европейское космическое агентство выбрало зонд Envision для изучения второй планеты от Солнца

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Esa сделала заявление через неделю после того, как, NASA, выбрал два собственных проекта Venus, известных как Veritas и Davinci +. Такую информацию сообщает BBC.

Пункт назначения - не единственное совпадение; И Европа, и США будут совместно размещать оборудование.

"Все три миссии в значительной степени дополняют друг друга", - сказала BBC News доктор Филиппа Мейсон, член научной группы Envision из Имперского колледжа Лондона, Великобритания.

Трио начнет запускаться с конца этого десятилетия для наблюдательных кампаний, которые продлятся с начала до середины 2030-х годов.-0-