Европу накрывает новая волна коронавируса

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу в нескольких европейских странах резко возросло число заболевших COVID-19, в некоторых государствах зафиксированы самые высокие показатели смертности за все время пандемии. Это вынуждает власти снова вводить карантинные меры и активно призывать людей делать прививки, сообщает ВВС.

19 октября правительство России предложило ввести во всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить распространение пандемии. Впервые за последнее время новые ограничения введены в Москве: о них объявил мэр российской столицы Сергей Собянин. С 25 октября до 25 февраля власти рекомендовали оставаться дома непривитым москвичам старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

В течение последнего месяца число заражений коронавирусом в России выросло на 70%, при этом практически каждый день фиксируется новый максимум как новых случаев заболевания, так и умерших. К примеру, 19 октября сообщалось о 33,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки, от последствий коронавируса скончались 1015 человек.

Российские власти объясняют такую статистику недостаточной вакцинацией. По подсчетам агентства Reuters, в стране было сделано 98,7 млн прививок, но с учетом того, что для полной иммунизации необходимы две дозы, это означает, что вакцинировано только 34,2% населения страны.

Украина, где процент вакцинированных еще ниже (частичную иммунизацию здесь прошли около 19% населения, а полную - около 15%), также демонстрирует значительное ухудшение ситуации. Так, 19 октября здесь было зафиксировано 538 смертей - наибольшее число за время пандемии, выявлено 15,5 тыс. новых случаев заболевания. В нескольких регионах страны, причисленных к красным зонам, введены значительные ограничения.

Резко осложнилась ситуация и в Латвии. Власти этой страны решили ввести жесткий локдаун с 21 октября по 15 ноября: закрываются все магазины, кроме самых необходимых, а также рестораны, школы и места развлечений; вводится и комендантский час с 20.00 до 5.00. Это связано с тем, что по числу заболевших на каждые 10 тыс. жителей Латвия сейчас занимает второе место в Евросоюзе, при этом за предыдущую неделю заболеваемость подскочила на 49%. Иммунизацию прошли только около 54% взрослого населения, при том что средний показатель по ЕС составляет 74%.

Крайне тревожные новости приходят и из других европейских стран. Рекордная смертность зафиксирована в Румынии, система здравоохранения страны не справляется с нагрузкой, в реанимационных отделениях больше нет мест. В Польше число новых случаев выросло на 85% по сравнению с предыдущей неделей, в Нидерландах недельная заболеваемость увеличилась на 44%.

В Великобритании, где отменены практически все карантинные меры внутри страны, уже седьмой день подряд число заболевших превышает 40 тыс. 19 октября также зарегистрированы 223 летальных исхода - самый высокий показатель с марта. Власти предупреждают, что страну "ждет трудная зима" и обещают в случае необходимости снова ввести некоторые ограничения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании появилась и уже активно распространяется новая опасная мутация коронавируса - AY.4.2. Речь идет о вариации так называемого дельта-штамма, тем не менее AY.4.2 обладает гораздо большей заразностью, чем исходный вариант.-0-