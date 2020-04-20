Евросоюз и Великобритания начали второй раунд переговоров о жизни после Brexit

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз и Великобритания начали второй раунд переговоров об отношениях между сообществом и Соединенным Королевством после выхода Британии из состава сообщества (Brexit). Об этом сообщил 20 апреля главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает ТАСС.

"Сегодня в формате видеоконференции начался второй раунд переговоров. Мы должны двигаться вперед по всем направлениям: наша цель - добиться ощутимого прогресса к июню", - написал Барнье в своем Twitter.

ЕС и Великобритания должны завершить переговоры до конца этого года, несмотря на пандемию. Следующие раунды дискуссий пройдут в формате видеоконференций.

В начале апреля прошла серия консультаций команд переговорщиков по некоторым техническим вопросам. Представитель Еврокомиссии также провел консультации с британским переговорщиком Дэвидом Фростом.-0-