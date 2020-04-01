ФАО, ВОЗ и ВТО предупреждают об угрозе продовольственной безопасности из-за мер по борьбе с коронавирусом

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО) предупредили об опасности мер, направленных на борьбу с пандемией, которые могут поставить под угрозу продовольственное снабжение, глобальную торговлю и продовольственную безопасность, сообщает ТАСС.

Как указывается в совместном заявлении глав трех организаций, опубликованном на сайте ФАО, в первую очередь риск касается сельхозсектора, пищевой отрасли и транспортного сектора.

"Действуя с целью защиты здоровья и благополучия своих граждан, страны должны учитывать, что любые ограничительные меры не должны нарушать цепи поставок продовольствия. Такого рода нарушения, включая ограничения перемещения работников, занятых в сельском хозяйстве и пищевой отрасли, и увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе, ведут к порче скоропортящихся товаров и увеличению отходов продовольствия. Ограничения в торговле продовольствием могут быть также связаны с необоснованными опасениями относительно безопасности пищевых продуктов. Если такой сценарий станет реальностью, это вызовет нарушения в цепи поставок продовольствия, что будет иметь особо ощутимые последствия для наиболее уязвимых групп населения", - говорится в документе.

Неуверенность в достаточном обеспечении продовольствием может породить волну экспортных ограничений, создавая дефицит на глобальном рынке. В организациях предупреждают, что смещение баланса между предложением и спросом на продовольствие приведет к резкому росту цен и усилению ценовой волатильности.

"Из опыта прежних кризисов мы знаем, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также усилиям организаций гуманитарной помощи по закупкам продовольствия для тех, кто отчаянно в нем нуждается. Мы должны предотвратить повторение таких опасных мер", - указали в ФАО, ВОЗ и ВТО.

В ФАО прогнозируют сбои в цепочках поставок продовольствия в апреле-мае из-за пандемии. "На текущий момент нарушения минимальны, так как поставки продовольствия стабильны и ситуация на рынках пока остается устойчивой. Запасы зерновых в мире находятся на хорошем уровне, и прогнозы на урожай пшеницы и других основных сельскохозяйственных культур в 2020 году неплохие. Хотя уже сейчас можно ожидать снижения производства высокоценных сырьевых товаров (например, фруктов и овощей). Мы уже наблюдаем трудности в отношении логистики, связанной с перемещением продовольствия (невозможность доставить продовольствие из пункта А в пункт Б), а также воздействие пандемии на сектор животноводства из-за уменьшения животных кормов и сокращения пропускной способности скотобоен (из-за логистических ограничений и нехватки рабочей силы), как это произошло в Китае. Вследствие всего вышеуказанного, начиная с апреля и мая можно ожидать перебоев в поставках продовольствия", - говорят эксперты ФАО.

Несмотря на все сложности, глобальный рынок продовольствия пострадает меньше по сравнению с другими секторами, более зависящими от нарушений в логистике и снижения спроса, как, например, транспортный, промышленный и энергетический рынки, полагают в ФАО.

"Дефляционный шок для всей экономики, к которому приведет пандемия, найдет отражение в Индексе продовольственных цен ФАО, в краткосрочной перспективе реальная стоимость здорового питания может вырасти из-за увеличения стоимости скоропортящихся продуктов, что будет иметь особенно отрицательные последствия для домашних хозяйств с низким уровнем доходов и осложнит достижение Целей в области устойчивого развития", - указывают в ФАО. При этом цены на базовую продукцию не претерпят существенных изменений, прогнозируют специалисты.-0-