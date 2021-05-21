Фейковые новости могут спровоцировать беспорядки в любой стране - Песков

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фейковые новости могут спровоцировать беспорядки в любой стране, манипулировать рынками. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Новое знание", сообщает газета "Известия".

По словам Дмитрия Пескова, фейковые новости применяются как оружие против России. Поэтому в стране идет активная борьба против подобных ложных утверждений.

"Самый страшный вид фейков - это сгенерированные. Это оружие которое может испортить отношения между государствами, испортить бизнес. Это то, с чем надо бороться и то, что мы категорически не приемлем", - заявил он.

Дмитрий Песков также отметил, что очень циничной разновидностью фейков можно назвать двойные стандарты в международных делах. "Двойные стандарты - обычно мы говорим о них как-то отдельно, но в конце концов это тоже разновидность фейков. Двойные стандарты тоже стары как мир, и мы чувствуем часто - как Россия - двойные стандарты на своей шкуре и тоже с ними боремся", - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.-0-