Финляндия может вновь ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с пандемией

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Финляндии готовится к тому, чтобы вновь объявить в стране чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Кабмин может объявить о введении чрезвычайного положения совместно с президентом страны, после чего с разрешения парламента введет в действие чрезвычайный закон для поддержания функционирования системы здравоохранения.

Решений по этим вопросам пока не принималось. Предполагается, что министерская группа по борьбе с коронавирусом рассмотрит их в конце этой недели или на следующей.

В период пандемии Финляндия дважды вводила чрезвычайное положение - весной 2020 и 2021 годах.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили порядка 85% жителей старше 12 лет, третью дозу - около 25%, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти ужесточили целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены. В декабре Финляндия не только вновь ввела контроль на внутренних границах (на внешних он действовал практически весь период пандемии), но и существенно ограничила работу мест проведения досуга и точек общепита.-0-