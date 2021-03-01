Финляндия объявляет режим ЧП в связи с ростом числа случаев COVID-19

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Финляндии объявляет чрезвычайное положение из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщает Reuters.

Это даст правительству больше гибкости в введении дополнительных ограничений, в том числе позволит закрыть рестораны и ограничить передвижение между регионами.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что на данном этапе нет срочной необходимости вводить дополнительные полномочия, позволяющие ограничить основные права граждан, но нельзя исключать их введение в более поздний срок.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии вводит в стране жесткие ограничения на три недели с 8 марта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Финляндии с начала пандемии зарегистрировано 58 064 случая заражения коронавирусом и 750 летальных исходов.-0-