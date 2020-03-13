Фондовые биржи США пережили крупнейшее с 1987 года падение

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские фондовые биржи 12 марта пережили крупнейший с "черного понедельника" 1987 года обвал, сообщает Deutsche Welle.

Американский промышленный индекс Dow Jones в определенный момент торгов потерял 9,99%, опустившись на 2352,60 пункта. Фондовый индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США и называется "барометром американской экономики", рухнул на 9,51% (260,74 пункта). Показатель электронной биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, ушел вниз на 9,43% (750,25 пункта).

Обвал индексов в Соединенных Штатах на фоне новостей о коронавирусе вызвал цепную реакцию на азиатских фондовых рынках. Так, ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, через 90 минут торгов упал на 10,06% (1867,64 пункта). Более широкий индекс TOPIX снизился на 9,38% (124,55 пункта).-0-