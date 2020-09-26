Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фондовые торги в США завершились 25 сентября повышением основных индексов за счет роста котировок технологических компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

В пятницу американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 358,52 пункта (+1,34%) и остановился на уровне 27 173,96. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 51,87 пункта (+1,60%), до отметки 3 298,46. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 241,30 пункта (+2,26%), до уровня 10 913,56.

Котировки компании Microsoft выросли на 2,31%, Apple - на 3,96%, Alphabet - на 1,13%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,32%, до $40,12 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото возросла на 0,02%, до $1 866,70 за тройскую унцию.-0-