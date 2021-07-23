Формирование полицентричной мировой системы нельзя игнорировать - Лавров

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировая политическая система постепенно смещает свой центр силы из Евро-Атлантического в другие регионы планеты, с этим невозможно не считаться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", сообщает ТАСС.

"Не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе появляются новые центры силы, они есть и в Латинской Америке, и в Африке. Ведущие страны этих регионов опираются на свои многовековые традиции, на свой культурно-цивилизационный код, самобытность и укрепляют свой политический, экономический, технологический суверенитет. С этим невозможно не считаться. Формируется реально полицентричная мировая система, поэтому столь важными становятся заседания саммита Группы двадцати", - сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что у России много единомышленников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые разделяют подходы, опирающиеся на международное право. "Куда, кстати, смещается центр мировой политики из Евроатлантики, которая где-то 500 лет, наверное, вершила судьбы международной жизни", - отметил министр.

"Когда мы говорим о необходимости обеспечить в мире стратегическую стабильность, мы исходим из того, что это касается не только поддержания ядерного баланса с США, о чем сейчас идет отдельный разговор, но прежде всего стратегическая стабильность должна обеспечиваться полным уважением принципов международного права, имея в виду уважение суверенного равенства государств, принципа невмешательства в их внутренние дела и мирного урегулирования споров, - подчеркнул Сергей Лавров. - Если бы все руководствовались вот такими политическими подходами, то, наверное, и контроль над вооружениями не имел бы такого значения для обеспечения стабильности на планете. Но, к сожалению, мир гораздо более сложный".-0-