ФОТОФАКТ: В Китае почтили память жертв COVID-19

4 апреля, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае, в традиционный День поминовения усопших, состоялась национальная церемония в память о погибших в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19 и всех соотечественников, кто скончался из-за этого заболевания.

В церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, а также высшие должностные лица страны. В 10.00 они почтили память умерших молчанием в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине, это длилось три минуты. В это же время по всей стране жители Китая почтили память жертв COVID-19 молчанием, в знак скорби звучали сирены воздушной тревоги, гудки автомобилей, поездов и кораблей.-0-

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