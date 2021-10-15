Франция отменила бесплатные тесты на COVID-19 для непривитых взрослых

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции с 15 октября отменили бесплатные тесты на COVID-19 для непривитых взрослых, если они не назначены врачом, сообщает The Guardian.

Тесты остаются бесплатными для вакцинированных взрослых и детей до 18 лет. Взрослые, которые не сделали прививки, должны будут заплатить 22-45 евро, чтобы пройти тестирование.

Во Франции для посещения туристических объектов, больниц, ресторанов, кафе, а также при поездках и рейсах на поезде внутренних линий необходимо предъявлять COVID-сертификат, или отрицательный ПЦР-тест, или документ, подтверждающий перенесенную коронавирусную инфекцию.-0-