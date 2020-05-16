Франция полагает, что вакцина от коронавируса появится через полтора года

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавируса появится примерно через 18 месяцев. Такое мнение высказала министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль в эфире радиостанции Europe 1, сообщает ТАСС.

"Быстрый темп, который мы видели в клинических испытаниях, позволяет надеяться на то, что у нас будет вакцина в перспективе 18 месяцев. Было бы неразумно полагать, что у нас есть возможность еще ускориться", - отметила Фредерик Видаль.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вакцину удастся разработать до конца года.

За последние месяцы ученые из США, Австралии, Китая и других стран сообщили о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса нового типа, часть из которых проверяется в экспериментах на животных, а другие - на добровольцах. Первые итоги их проверок, как ожидают ученые, станут известны лишь примерно через полтора года, если методика тестирования вакцин не поменяется.-0-