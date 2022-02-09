Французские дальнобойщики готовятся "взять Париж" по канадскому сценарию

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи французских дальнобойщиков, вдохновленных протестующими в Канаде, планируют 12 февраля въехать в Париж. Эксперты полагают, что акция, которую организаторы называют "Конвой свободы", может повторить сценарий "желтых жилетов", сообщает Euronews.

Акция организуется в социальных сетях: на Telegram-канал "Официальный конвой Франции" (Convoy France Officiel) подписались больше 25 тыс. человек. Размер сообщества в Facebook достиг около 3 тыс.

Участники планируют разделиться на шесть "конвоев", которые уже сегодня отправятся в составе автоколонн или самостоятельно из Байонны, Ниццы, Страсбурга, Бреста, Перпиньяна и Шербура. Демонстранты намерены добраться до Парижа в пятницу вечером. Точное место встречи не называется. При этом некоторые участники призывают к "европейскому объединению" в Брюсселе в понедельник, 14 февраля.

Нет прямого призыва к действию

Как и в Канаде, французские дальнобойщики выступают за свободу передвижения и против вакцинных паспортов.

"Каждый человек сам решает, что делать", - объясняет пресс-секретарь нового движения Мариза, подчеркивая, что Convoy France не призывает к митингу или блокировке дорог напрямую. "Речь не идет о прямом призыве к действию", - сказала активистка.

Вместе с тем в чатах упоминается о возможной акции протеста на кольцевой магистрали Парижа.

В понедельник утром первая двигавшаяся на Париж колонна, состоявшая из нескольких десятков демонстрантов, была "мирно" перехвачена полицией в столичном регионе.

Источник в полиции сообщил AFP, что власти серьезно относятся к этой инициативе и усиливают меры безопасности. "Оценка потенциальной угрозы все еще анализируется спецслужбами, учитывая предвыборный контекст и желание (французских демонстрантов. - Прим. Euronews) подражать канадскому движению", - отметили в полиции.

Франция - не Канада

Несмотря на определенное сходство, французское движение сильно отличается от канадского. Североамериканское было инициировано дальнобойщиками, для которых вакцина - обязательное условие для пересечения границы с США.

Многие из участников протеста в Канаде придерживаются ультраправых или леворадикальных взглядов. Так, среди демонстрантов, прибывших в Оттаву и парализовавших движение в столице, можно увидеть американские флаги Конфедерации, транспаранты в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа и даже нацистскую символику.

Во Франции протест близок к движению "желтых жилетов", выступающих с конца 2018 года с социально-экономическими требованиями. Один из участников акции протеста, пожелавший остаться анонимным, сообщил журналистам, что французский "Конвой свободы" - новый способ выразить общее недовольство происходящим в стране.

В отличие от своих канадских коллег французские дальнобойщики зависимы от работодателя. В Канаде грузовики находятся в собственности водителя, во Франции же дальнобойщики работают на транспортные компании, поэтому в случае участия в беспорядках им может грозить увольнение или лишение прав.-0-