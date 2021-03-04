ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт в Калининградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти", - сообщили в ЦОС. Мужчина также вербовал жителей области для участия в террористической деятельности.

"По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти", - сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Избирается мера пресечения для задержанного.-0-