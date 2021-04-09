ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Симферополе, который готовился в одном из образовательных учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, после теракта злоумышленники планировали выехать через Украину и Турцию в Сирию для вступления в международную террористическую организацию.

У задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В их средствах связи обнаружили инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписку, обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.

Возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч.2 ст.205.2 (пропаганда терроризма) и ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК РФ. Также решается вопрос о возбуждении дела о приготовлении к террористическому акту.-0-