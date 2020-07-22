ФСБ РФ предотвратила теракт в Нальчике

22 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, который готовили сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), четверо боевиков уничтожены. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечен на этапе подготовки террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных структур на территории Кабардино-Балкарской Республики, планировавшийся членами ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", - подчеркнули в ЦОС.

Четверо боевиков были настигнуты в горно-лесистой местности Чегемского района. Террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. "По месту их конспиративного проживания в Нальчике найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта", - сообщили в ФСБ.

На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.205 (террористический акт) и ст.223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. "Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - отметили в ФСБ.-0-