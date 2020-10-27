Газ для населения Украины в ноябре подорожает на 35% - "Нафтогаз"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость газа для бытовых потребителей в Украине в ноябре увеличится на 35%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Нафтогаз".

"Изменения цен на газ в ноябре (увеличение на 35%) обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены", - говорится в сообщении.

По данным компании, цена на газ в ноябре по тарифу "Месячный" составит 6,33 гривен за куб.м ($0,23) с НДС, стоимость транспортировки и распределения не учтена. Для клиентов, которые в ноябре подключат тариф "Годовой", цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 гривен за куб.м с НДС, в цену также не заложена стоимость транспортировки и распределения газа.

В октябре "Нафтогаз" повысил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на 24% - до 5 374 гривен (примерно $190) за 1 тыс. куб.м без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.-0-