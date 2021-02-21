Газовый баллон взорвался в многоэтажке в Петропавловске - есть погибшие

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятиэтажном доме в Петропавловске (Казахстан) произошел взрыв газа. Два человека погибли, 10 пострадали, сообщает Казинформ со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

По предварительным данным ведомства, газовый баллон взорвался в кафе на первом этаже здания. "На момент прибытия сразу эвакуировали трех человек. По пути следования в больницу двое из них скончались, - прокомментировал ситуацию начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов. - Это бывшее общежитие. Эвакуировали около 120 человек. Тушение пожара и поиск людей осложняются сильным задымлением".

На месте пожара работают около 60 человек и 14 единиц техники.-0-