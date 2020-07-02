Гендиректор ВОЗ: в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработка 141 вакцины от нового коронавируса ведется на данный момент во всем мире, некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха. Об этом говорится в статье генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, опубликованной в газете The Washington Post, сообщает ТАСС.

"США были важнейшим партнером ВОЗ с момента создания организации в 1948 году. Мы вместе работали над тем, чтобы улучшить жизнь миллионов людей по всему миру, - отмечается в публикации. - Если США вернутся к этой жизненно важной работе, то мы не должны мыслить в рамках того, кто пострадает или что будет потеряно, поскольку последствия затронут всех". По мнению Тедроса Гебрейесуса, пандемия коронавируса показала, как международное сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса здравоохранения.

Гендиректор ВОЗ отметил, что разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в сети. "Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеры среди разработчиков могут быть в месяцах от успеха. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это", - добавил он.

Тедрос Гебрейесус выразил тревогу, что мир остается крайне незащищенным перед будущими угрозами в сфере здравоохранения. Гендиректор пояснил, что идет борьба с менее заметной пандемией устойчивости к противомикробным препаратам.-0-