Генеральным директором ВТО впервые назначили женщину

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженка Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала утверждена на посту генерального директора Всемирной торговой организации, став первой женщиной и первым представителем Африки, возглавившим глобальную торговую организацию, сообщает CNN.

Нгози Оконджо-Ивеала вступит в должность 1 марта. Занимать пост она будет до августа 2025 года.

Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что одним из приоритетных направлений деятельности организации при ее руководстве будет активизация глобальных усилий по борьбе с COVID-19.

В качестве экономиста по вопросам развития Нгози Оконджо-Ивеала проработала 25 лет во Всемирном банке, поднявшись до должности управляющего директора. Она также возглавляла совет директоров Gavi, который помогает распространять вакцины против коронавируса по всему миру.-0-