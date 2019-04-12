Генпрокуратура России назвала причину пожара в "Зимней вишне"

Во время ликвидации пожара в ТЦ "Зимняя вишня", 25 марта 2018 года. Фото ТАСС

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура РФ назвала причину пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По версии следствия, возгорание возникло в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания, сообщает ТАСС.

Генпрокуратура РФ направила в суд первое уголовное дело по факту пожара. "Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерове. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заводский районный суд Кемерова для рассмотрения по существу", - рассказали в надзорном ведомстве.

Расследование происшествия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где 5 марта 2018 года при пожаре погибли 60 человек, длилось более года. Общий объем материалов следствия составил более 800 томов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в огне. В ходе следствия были проведены свыше 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Только осмотр площади пожара - более 17 тыс. кв.м - продолжался несколько суток.

Среди обвиняемых по данному делу проходит начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

Следователи помогли потерпевшим подготовить гражданские иски о возмещении ущерба, в том числе морального вреда, более чем на 2 млрд российских рублей. В ходе следствия арестовано имущество обвиняемых на 700 млн российских рублей.

После кемеровской трагедии была проведена также ревизия законодательства РФ в области обеспечения пожарной безопасности.-0-

СК РФ опубликовал предварительные итоги расследования пожара в "Зимней вишне" Общий объем материалов следствия составил более 800 томов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в огне.