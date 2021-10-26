Генпрокурор Украины заявила, что наркозависимых в стране 1,5 млн человек

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине число наркозависимых может достигать 1,5 млн человек, этот показатель ежегодно увеличивается на 8-10%. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время совместного совещания руководителей силовых структур, пишет украинское издание "Общественное".

"Темпы роста наркомании в Украине являются одними из самых высоких в мире", - подчеркнула она. Венедиктова отметила, что ежегодно наркотики становятся причиной смерти около тысячи человек.

По словам чиновника, около 20% объемов наркотиков в Украине распространяются с помощью интернета.

Как отметила генпрокурор, больше всего преступлений, связанных с распространением наркотиков, зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.-0-