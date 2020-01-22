Генпрокурором России назначен Игорь Краснов

22 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Федерации Федерального собрания России сегодня на пленарном заседании назначил новым генеральным прокурором РФ Игоря Краснова, который до этого занимал пост заместителя главы Следственного комитета. Сенаторы также освободили от должности генпрокурора Юрия Чайку, передает корреспондент БЕЛТА.

Кандидатура Игоря Краснова на пост генпрокурора была внесена в верхнюю палату парламента Президентом России Владимиром Путиным 20 января. Прежнему главе надзорного ведомства Юрию Чайке предложено занять должность полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

При обсуждении кандидатуры Игоря Краснова парламентарии отмечали, что в Следственном комитете он зарекомендовал себя как настоящий профессионал. В его послужном списке - расследования многих громких дел, запутанных преступлений. "Это дает нам основания верить, что он справится с новыми обязанностями, и под его руководством Генеральная прокуратура будет работать результативно", - заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Игорю Краснову 44 года. С 1997 года он служил в органах прокуратуры. После образования в 2007 года Следственного комитета перешел на работу в это ведомство, где прошел путь от старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета до замглавы СК. В этой должности Игорь Краснов курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление. Он расследовал такие уголовные дела, как покушение на Анатолия Чубайса, убийства Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, хищения при строительстве на космодроме Восточный.-0-