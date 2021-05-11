Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу в школе в Казани

Антониу Гутерриш. Фото ООН
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал стрельбу в школе в Казани актом неоправданной жестокости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь глубоко огорчен сообщениями о гибели девяти человек, включая семерых детей, в результате стрельбы в школе в Казани. Он глубоко осуждает этот акт неоправданной жестокости и выражает искренние соболезнования семьям погибших и всему российскому народу", - сказал Стефан Дюжаррик во время брифинга.
Стрельбу в школе в Казани утром 11 мая устроил ее бывший ученик. Нападавший задержан.-0-