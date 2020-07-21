Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан проявлять максимальную сдержанность

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен в связи с ростом напряженности между Азербайджаном и Арменией и призывает стороны проявлять сдержанность. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Центр новостей ООН.

"Генеральный секретарь призывает стороны проявлять максимум сдержанности, чтобы избежать полномасштабного конфликта, который стал бы катастрофой", - сказал Стефан Дюжаррик.

13 июля Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность обстрелами с обеих сторон армяно-азербайджанской границы, которые, как сообщалось, привели к жертвам. Он призвал тогда немедленно сделать все, чтобы разрядить ситуацию, и поддержал усилия Минской группы по поиску мирного разрешения нагорнокарабахского конфликта.-0-