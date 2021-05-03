Генсек ООН призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать условия перемирия

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

По словам представителя генсека, Антониу Гутерриш приветствует контакты лидеров двух стран для выполнения достигнутой 1 мая договоренности о прекращении огня. "Он призывает обе стороны предпринять все необходимые меры, чтобы перемирие соблюдалось. Генсек также подтверждает готовность ООН оказывать поддержку в случае необходимости", - сказал Дюжаррик.

Глава ООН выразил соболезнования родственникам погибших при столкновении и пожелал скорого выздоровления пострадавшим.-0-