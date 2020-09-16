Генсек ООН: следующий год после пандемии станет ключевым для жизни организации

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступая на торжественном открытии юбилейной 75-й сессии Генассамблеи, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что следующий год будет критически важным для жизни всей Организации Объединенных Наций, передает ТАСС.

"Этот год будет ключевым в жизни нашей организации. Мы должны продолжать реагировать на непосредственное влияние пандемии коронавируса путем укрепления систем здравоохранения и оказания поддержки развитию и справедливому распределению лекарственных средств и вакцин", - сказал глава ООН.

"Когда мы отмечаем 75-летие ООН, очевидно, что весь мир возлагает на нас большие надежды как на главную платформу для развития многосторонности и взаимодействия на базе основанной на правилах международной системы", - отметил Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН пожелал удачи председателю новой сессии представителю Турции Волкану Бозкыру. На протяжении всей сессии Ассамблея будет продолжать работу по всему спектру глобальных вызовов: обеспечение мира и безопасности, разоружение, права человека, гендерное равенство и устойчивое развитие.-0-