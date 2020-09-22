Генсек ООН сравнил последствия пандемии с вызовами после Второй мировой войны

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса стала переломным моментом для человечества, сравнимым с 1945 годом, когда завершилась Вторая мировая война и была создана Организация Объединенных Наций. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи. В своей речи он назвал пандемию "пятым всадником Апокалипсиса", сообщает ТАСС.

"Мы переживаем решающий момент. Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года, - подчеркнул он. - Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше".

Гутерриш напомнил, что те, кто создал организацию 75 лет назад, пережили пандемию, глобальную депрессию, геноцид и мировую войну. "Они знали цену раздорам и осознавали важность единства, - отметил генсек. - И они выработали дальновидный ответ, который запечатлен в нашем основополагающем Уставе ООН.

Последствия пандемии будут проявляться в различных формах вновь и вновь. "Коронавирус - это не только тревожный звонок, это генеральная репетиция перед грядущими мировыми вызовами, - полагает Гутерриш. - Мы должны двигаться вперед со смирением, признавая, что микроскопический вирус поставил весь мир на колени".

В январе, выступая перед Генеральной ассамблеей, он определил "четырех всадников" Апокалипсиса - вызовы, которые ставят под угрозу будущее человечества. Первая угроза - это высочайший уровень геополитического напряжения за последние годы. Вторая - изменение климата. Третьим "всадником" он считает растущее глобальное недоверие, четвертым - темную сторону цифрового мира. "Однако пятый всадник скрывался в тени, - заявил 22 сентября Гутерриш. - С января по всему миру скачет всадник пандемии COVID-19, который присоединился к четырем другим и увеличил разрушительную силу каждого из них". "Мы столкнулись одновременно с эпохальным кризисом здравоохранения, крупнейшей экономической катастрофой и потерей рабочих мест со времен Великой депрессии, а также с новыми угрозами правам человека", - подчеркнул он.

Генсек ООН призвал сокрушить пятерых всадников и построить инклюзивный и устойчивый мир. "Пандемия научила нас тому, что наш выбор имеет значение", - добавил генсек.

Как заявил глава ООН, восстановление после пандемии - шанс переосмыслить существующую структуру экономики и общества. "У нас есть "чертежи" для этого: Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, повестка в области устойчивого развития до 2030 года и Парижское соглашение по климату", - перечислил Гутерриш.

Он также высказался за заключение "Нового глобального договора", который обеспечит более справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне. Как считает генсек ООН, такое соглашение позволит существенно уменьшить нестабильность и риски, а также более эффективно решать общие проблемы.

"У нас огромные пробелы в структурах управления и этических основах, чтобы их восполнить, нужно, чтобы власть, богатства и возможности были широко и справедливо распределены, - уверен Гутерриш. - Новый глобальный договор должен зиждиться на справедливой глобализации, правах и достоинстве каждого человека, жизни в гармонии с природой, а также нашей ответственности за будущие поколения".

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 превысило 31,3 млн, с момента вспышки скончались 965 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США, Индии и Бразилии.-0-