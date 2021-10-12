Генсек ООН: в Афганистане наступил переломный момент

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афганистане наступил переломный момент, и международное сообщество обязано сделать все возможное, чтобы эта страна не скатилась в пучину экономического и гуманитарного кризиса, что повлечет за собой негативные последствия для всего мира. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

"Гуманитарный кризис в Афганистане нарастает - он уже затронул не менее 18 млн человек, то есть примерно половину населения страны. Мы продолжаем проводить масштабную гуманитарную операцию в этой стране, несмотря на нехватку финансовых средств, логистические проблемы и сложную геополитическую ситуацию", - отметил генсек.

По словам Антониу Гутерриша, только в сентябре ООН обеспечила доставку гуманитарной помощи для более 3,8 млн афганцев, 450 тыс. человек получили неотложную медицинскую помощь, 186 тыс. пострадавших от засухи были обеспечены водой. Гуманитарная помощь ежедневно спасает жизни, но она может оказаться бесполезной в том случае, если экономика Афганистана рухнет. Афганские активы за рубежом по-прежнему заморожены, отметил он, а помощь в целях экономического развития приостановлена. Оставшиеся в стране банки закрываются, и доступ к базовым услугам, таким как здравоохранение, во многих местах приостановлен.

"Нам нужно найти способ оживить афганскую экономику. Это можно сделать без нарушения международного законодательства. Мы должны искать пути создания условий, которые позволили бы афганским специалистам и государственным служащим продолжать работать на благо народа. Я призываю мир сделать все возможное, чтобы избежать экономического краха в Афганистане", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Международное сообщество может сделать многое, отметил генсек, но основная ответственность все же лежит на тех, кто находится сейчас у власти в Афганистане. После захвата страны талибы пообещали защищать права женщин, детей, представителей меньшинств и бывших государственных служащих.

"Я особенно встревожен тем, что постоянно нарушаются обещания талибов, данные афганским женщинам и девочкам. 80% экономики Афганистана обеспечиваются преобладающей ролью женщин. Без уважения их прав афганская экономика и общество не восстановятся никогда. Я настоятельно призываю талибов выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", - заявил глава ООН.

Генеральный секретарь подчеркнул, что ООН постоянно взаимодействует с талибами по вопросам безопасности и защиты своего персонала, доставки гуманитарной помощи и обеспечения прав женщин и девочек.

"Наступил переломный момент. Если мы не поможем афганцам пережить этот шторм, то заплатить высокую цену придется не только Афганистану, но и всему миру. Мы станем свидетелями того, как все больше и больше афганцев покидают дома в поисках лучшей жизни за пределами своей страны. Помимо этого, значительно активизируется деятельность наркоторговцев, криминальных и террористических организаций. Мы все должны внести свой вклад в дело построения мирного и безопасного Афганистана", - заключил Антониу Гутерриш.-0-