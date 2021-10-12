Генсек ООН заявил о росте уровня нищеты в мире из-за пандемии

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 привела к нищете более 100 млн человек, более 4 млрд человек практически не имеют социальной поддержки, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости".

"Пандемия ввергла в нищету более 100 млн человек. Более 4 млрд человек практически не имеют социальной поддержки; нет здравоохранения; нет защиты доходов, когда они так срочно в ней нуждаются", - заявил Гутерриш.

По его словам, неравенство в вопросе распределения вакцин обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад, который может обойтись в триллионы долларов и больше всего ударить по беднейшим странам. "Нам нужен смелый коллективный рывок, чтобы положить конец пандемии и обеспечить устойчивое и всеобъемлющее восстановление мировой экономики", - сказал генсек.

Как отметил Гутерриш, прогнозы показывают, что мир находится в середине существенного восстановления мировой экономики - "рост ВВП составляет от 5% до почти 6%". "Но за цифрами скрывается огромное расхождение. Многие развивающиеся страны и регионы сильно отстают. Страны с развитой экономикой инвестируют почти 28% своего ВВП в восстановление экономики. Для наименее развитых стран этот показатель составляет 1,8 %. Менее 2% очень небольшого валового внутреннего продукта", - сказал генсек ООН.

Он призвал увеличить объем инвестиций и направить их как на краткосрочное преодоление последствий кризиса, так и на долгосрочное восстановление.

Он также призвал поддерживать правительства, особенно в странах, затронутых кризисом и нестабильностью, в реализации социальной и экономической политики. "Это требует значительных инвестиций для достижения всеобщей социальной защиты к 2030 году", - сказал он.-0-