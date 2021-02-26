Генсек Совета Европы призвала стороны в Армении к сдержанности

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прокомментировала происходящие в Армении события и призвала стороны к сдержанности. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Совета Европы.

"Я внимательно следила за последними событиями в стране-члене нашей организации Армении и призываю к спокойствию, сдержанности и ответственности. Все политические разногласия должны обсуждаться и разрешаться мирным путем, за столом переговоров с участием гражданских представителей общества и в соответствии с принципами демократии и верховенства закона. Совет Европы остается в распоряжении властей Армении и гражданского общества для оказания помощи в этом отношении", - сказала генеральный секретарь.-0-