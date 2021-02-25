Баррикады у здания парламента, призыв прекратить все акции - ситуация в Армении

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционное "Движение за спасение родины" отправляет к президенту Армении Армену Саркисяну делегацию для обсуждения внутриполитической ситуации в республике. Об этом во время протестной акции у парламента Армении заявил представитель оппозиции Ишхан Сагателян, сообщает ТАСС.

Ранее лидер оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян призвал своих сторонников соорудить баррикады у здания парламента и готовиться блокировать законодательный орган до тех пор, пока депутаты не придут для голосования за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает Арменпресс, в своем выступлении во время митинга на площади Республики Никол Пашинян призвал все политические силы прекратить все акции, выражения неповиновения и начать консультации по урегулированию ситуации.

Пашинян приказал военным выполнять свою работу и защищать границы страны "Некоторые люди пытались вовлечь нашу армию в антидемократический, антиконституционный процесс. Сегодня я четко оценил, что заявление, инициированное Генеральным штабом, является попыткой военного переворота", - заявил Никол Пашинян, добавив, что народ не позволит случиться военному перевороту в Армении.

Также Никол Пашинян отметил: его обвиняют в сдаче земель, но всего несколько дней назад третий президент Серж Саргсян заявил, что сам согласился передать 7 районов Азербайджану.

Премьер также признался, что много думал об отставке после войны. "Но я не стал премьер-министром Республики Армения добровольно, народ решил, что я должен стать премьер-министром Республики Армения, народ должен решить вопрос о моей отставке", - сказал Никол Пашинян.

Коснувшись озвучиваемой информации о том, что он и его семья якобы собираются бежать из Армении, Никол Пашинян опроверг это.

Никол Пашинян подчеркнул, что готов к консультациям даже с теми политическими силами, которые высказывают самую резкую критику в адрес правительства. Он добавил: Армения - демократическая страна и воля народа должна исполняться. "Смена власти должна происходить только путем выборов - внеочередных или очередных, мы решим это вместе. У нас нет врагов в Республике Армения, они все наши братья. Некоторые хотят спровоцировать столкновение, но столкновения не будет", - сказал он.-0-

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