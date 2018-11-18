В Германии столкнулись два легких самолета

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи аэродрома в немецком городе Кюкховен столкнулись два ультралегких самолета, сообщает немецкая газета Rheinische Post. Столкновение произошло, когда один самолет только взлетел с аэродрома, а второй заходил на посадку. Летательные аппараты после столкновения упали в поле.
Семидесятилетний пилот погиб. Шестидесятилетний пилот второго самолета госпитализирован с травмами. Оба пилота - члены местного летного клуба, летавшие на моделях L19.
Причины аварии расследуются. Погодные условия были благоприятными для полетов: не было ни ветра, ни облаков.-0-
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