В Германии столкнулись два легких самолета

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи аэродрома в немецком городе Кюкховен столкнулись два ультралегких самолета, сообщает немецкая газета Rheinische Post. Столкновение произошло, когда один самолет только взлетел с аэродрома, а второй заходил на посадку. Летательные аппараты после столкновения упали в поле.

Семидесятилетний пилот погиб. Шестидесятилетний пилот второго самолета госпитализирован с травмами. Оба пилота - члены местного летного клуба, летавшие на моделях L19.

Причины аварии расследуются. Погодные условия были благоприятными для полетов: не было ни ветра, ни облаков.-0-