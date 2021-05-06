Германия намерена достичь климатической нейтральности к 2045 году

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия к 2045 году должна стать климатически нейтральной, то есть выйти на нулевой баланс с точки зрения выбросов в атмосферу углекислого газа. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

Такое заявление канцлер сделала во время проведения 12-го Петерсбергского диалога по климату. Выступая перед представителями стран, канцлер ФРГ в очередной раз назвала цели, которые накануне, 5 мая, были обозначены в диалоге Ангелы Меркель с министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свеньей Шульце, а также с министром финансов Олафом Шольцем. Так, к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться в ФРГ на 65% по сравнению с 1990 годом. Кроме того, к 2045 году Германия должна стать климатически нейтральной, то есть выйти на нулевой баланс с точки зрения выбросов в атмосферу углекислого газа.

К указанному сроку негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями, должно быть полностью компенсировано за счет высаживания лесов и использования "зеленых" технологий. Новый закон о климате также подразумевает приведение отраслевых показателей для отдельных секторов экономики в соответствие с более жесткими целевыми показателями выбросов.

Канцлер ФРГ также заявила о своей поддержке "справедливого вклада" Германии в международное финансирование экологических проектов. Вместе с тем в своей речи она не обозначила никаких новых финансовых обязательств, сославшись на предстоящие переговоры в Глазго. Несмотря на бремя пандемии, "нельзя допустить ослабления международной ответственности", подчеркнула Ангела Меркель.

В этом году встреча в виртуальном формате с участием представителей около 40 стран рассматривалась в первую очередь как подготовка к Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2021 года в шотландском Глазго. Для Меркель это было последнее выступление в должности канцлера на международной встрече по климату. Именно она 11 лет назад предложила подобный формат обсуждения экологических проблем.

Первый диалог по климату в Петерсберге под Бонном Германия организовала в 2010 году. Федеральный канцлер тогда взяла на себя инициативу по приданию нового импульса забуксовавшему диалогу после Конференции ООН по изменению климата в Копенгагене.-0-