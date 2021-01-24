Германия первой в ЕС закупила препарат от коронавируса на основе моноклональных антител

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия первой из стран ЕС закупила для борьбы с коронавирусом препарат на основе так называемых моноклональных антител, введение которых на ранней стадии может помочь избежать тяжелого течения болезни. Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в интервью газете Bild am Sonntag, сообщает ТАСС.

"Со следующей недели мы в Германии первыми из стран ЕС начнем применять моноклональные антитела", - сказал Йенс Шпан. По его словам, государство закупило 200 тыс. доз. Препарат сначала будет использоваться для лечения пациентов с инфекцией в университетских клиниках.

"Они действуют как пассивная вакцина. Введение этих антител на ранней стадии может помочь пациентам из группы риска избежать тяжелого течения болезни", - сказал министр. Вместе с тем он не уточнил название препарата и его производителя.

Ранее сообщалось, что похожий препарат принимал бывший президент США Дональд Трамп после заражения COVID-19. Ему вводили сыворотку фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals. Это препарат на основе моноклональных антител, которые направлены на борьбу конкретно с S-белком, играющим центральную роль в проникновении вируса в клетки хозяина. Они не позволяют вирусу прикрепиться к клетке и проникнуть в нее.-0-