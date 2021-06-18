Германия с 25 июня открывает границы для привитых иностранцев

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия с 25 июня разрешит въезд на свою территорию гражданам стран, не входящих в ЕС, при условии прохождения ими полного курса вакцинации, сообщает Deutsche Welle.

Это правило будет распространяться на всех путешественников, независимо от целей поездки. В настоящее время въезжать в ФРГ гражданам третьих стран можно лишь по экстренным причинам.

Свидетельство о прививке будут проверять не только полиция, но и авиакомпании. При этом наличие иммунитета, с точки зрения германских властей, подтверждают лишь прививки вакцинами, признанными в ЕС: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Показатель распространения коронавирусной инфекции в Германии продолжает снижаться. По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 1 076 случаев заражения. Таким образом, общее число заражений с начала пандемии в стране достигло 3 720 031. За последние 24 часа в ФРГ скончался 91 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее количество жертв пандемии увеличилось в этой связи до 90 270.

За последние 7 дней из расчета на 100 тыс. жителей зарегистрировано 10,3 случая заражения (днем ранее - 11,6). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

Вместе с тем председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил о риске быстрого распространения индийского штамма коронавируса в Германии. "Коварство этой мутации состоит в том, что у ее носителей довольно быстро накапливается большая вирусная нагрузка в горле. Из-за этого они могут заразить других еще до того, как заметят, что болеют сами", - указал эксперт.

С точки зрения Монтгомери, федеральным землям стоит еще раз проверить, не являются введенные ими ослабления карантинных ограничений чрезмерными. "Пока число вакцинированных не достигнет необходимого уровня, риск заражения должен оставаться минимальным", - подчеркнул эксперт.-0-