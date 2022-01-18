Гинцбург: эффективность "Спутника V" против омикрона составляет около 75%

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность вакцины "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи, против штамма коронавируса омикрон составляет около 75%. Об этом заявил глава научной организации Александр Гинцбург, сообщает РБК.

"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к омикрону протективная, составляет 75%", - сказал Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии. По его словам, если была сделана ревакцинация "Спутником Лайт", то защита от омикрона достигает 100%. При этом у людей, которые не делали повторную прививку, эффективность "Спутника V" спустя полгода составила порядка 56-57%.

Кроме того, Гинцбург добавил, что эффективность "Спутника V" при встрече с омикроном снижается в восемь раз, однако этого все равно достаточно, чтобы защитить организм. Эффективность же других препаратов уменьшается в 21 раз, подчеркнул он.-0-