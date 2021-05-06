Гинцбург и Вознесенский: признание Moderna лучшей вакциной в мире от коронавируса - спорный вопрос

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Всемирного конгресса вакцин - 2021 (World Vaccine Congress Washington - 2021), который 5 мая признал препарат американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от COVID-19, является странным и спорным, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от препарата AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо ниже, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное решение. На чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно", - заявил Гинцбург.

Как отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский "РИА Новости", критерии, по которым Всемирный конгресс вакцин признал вакцину от коронавируса компании Moderna лучшей, непонятны. Это просто утверждение. Он допустил, что решение может быть политически или экономически мотивированным.

"Если бы были приведены четкие критерии, сравнительная характеристика вакцин, по какому-то статистическому показателю вакцина Moderna показывала бы лучшие результаты по сравнению с другими, тогда можно было бы говорить о каком-то анализе", - заявил Вознесенский.

В данном случае, по словам эксперта, критерии, по которым конгресс признал вакцину Moderna более успешной, непонятны. "Ни по эффективности, ни по безопасности - просто утверждение, что она лучшая", - обратил внимание Вознесенский.

На вопрос, может ли решение быть мотивировано политически или экономически, специалист ответил, что это "вполне вероятно". "Как я понимаю, в разработку этот конгресс брал вакцины, которые зарегистрированы либо в США, либо в Евросоюзе, либо в каких-то других странах. А по каким критериям - вообще темный лес", - добавил Вознесенский.

На форуме, который до распространения инфекции ежегодно проходил в Вашингтоне, препарат Moderna победил в номинации "Лучшая вакцина от COVID". Как сообщается на сайте конгресса, вакцина, разработанная американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNTech, "получила весьма высокую оценку". В шорт-лист номинации попал "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи, а также препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.-0-