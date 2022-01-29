Гинцбург рассказал о появлении нового коронавируса NeoCov в ЮАР

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявление нового коронавируса NeoCov объяснимо тем, что мутации вирусов происходят постоянно. Выявление мутаций во многом зависит от работ по изучению вирусов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Мутации идут постоянно, - сказал ученый, комментируя появление NeoCov. - В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите".

Ранее китайские ученые выяснили, что найденный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov - близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, который может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2.-0-