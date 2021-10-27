Гинцбург: вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма дельта - AY.4.2, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает информагентство.

На этой неделе стало известно, что три случая заражения новым вариантом штамма дельта AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье. "Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", - сказал Александр Гинцбург, отвечая на вопрос, будет ли "Спутник V" эффективен против нового варианта дельта-штамма.

Он отметил, что новые варианты дельты появляются постоянно. При этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятую долю процента, уточнил Александр Гинцбург.

Ранее британское Агентство по здравоохранению сообщило, что мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с исходным штаммом дельта.

По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления. Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.-0-