Глава ассоциации бизнеса в Вильнюсе: европейцы боятся инвестировать в Литву из-за ее непредсказуемой политики

20 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В коридорах институтов Европейского союза говорят о том, что Литва считается страной с повышенным риском для инвестиций из-за выбранной ею внешней политики. Об этом заявил президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса (VPVA) Сигитас Бесагирскас, сообщает телерадиокомпания LRT.

"Об этом уже говорят в Брюсселе, в коридорах шутят, что Литва - страна повышенного политического риска… Есть политические речи, которые нужно произносить, и есть реальная жизнь, которая немного отличается от этих политических речей", - сказал Сигитас Бесагирскас.

Он пояснил, что речь идет об отношениях с Китаем. По его словам, публичные заявления западных лидеров о действиях Литвы в отношении Китая не всегда отражают их истинную позицию.

Сигитас Бесагирскас также считает, что для предпринимателей риск инвестиций в Литву увеличился в связи с тем, что внешнюю политику, проводимую Вильнюсом, стало трудно прогнозировать.

"Они понимают, что Литва уже идет на слишком большой риск, и сегодня существует политический риск инвестирования в Литву, потому что неясно, каким будет следующий шаг. Литва сейчас злится на китайцев и белорусов, а кто будет следующий? Польша, может, Германия?" - отметил Сигитас Бесагирскас.-0-