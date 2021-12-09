Глава МИД Украины заявил о готовности страны пойти на некоторые уступки в диалоге с Россией

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина готова пойти на ряд уступок в диалоге с Россией, но только на основе взаимности и в тех вопросах, которые не являются для Киева принципиальными. Об этом заявил в среду в интервью британскому телеканалу Sky News глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС.

"Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции, - сказал он. - Требования должны быть разумными и легитимными. Требования России насчет того, чтобы Украина отказалась от своей внешней политики, координировала с Россией процесс нашей интеграции в НАТО или отказалась от этих планов, нелегитимны".

Министр также призвал страны Запада задуматься над тем, как далеко им придется зайти в уступках Москве, если они выберут этот путь ради сдерживания РФ. Он выступил с утверждением, что Россия уже использует газопровод "Северный поток - 2" против Украины как экономическое оружие, и сообщил о намерении обсудить планы нового руководства Германии в отношении этого проекта.

Кроме того, Дмитрий Кулеба заявил, что на случай вооруженного конфликта между Россией и Украиной западные партнеры Киева согласовывают "комплексный пакет мер по сдерживанию" Москвы, включающий "беспрецедентные санкции", которые приведут к "катастрофе для российской экономики". Он подчеркнул, что Украина не просит страны НАТО участвовать в якобы возможном военном конфликте с РФ, однако настаивает на необходимости оказания помощи Киеву в укреплении его оборонного потенциала.

По словам министра, у границ Украины, в том числе в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, сосредоточены 150 тыс. российских военнослужащих, однако, согласно оценкам Киева, Россия имеет возможность осуществить быструю переброску своих сил к украинским рубежам.-0-