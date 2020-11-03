Глава МВД Австрии рассказал о стрелке из Вены

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельбу по прохожим в Вене открыл по меньшей мере один исламистский террорист, который симпатизировал группировке "Исламское государство". Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, сообщает ТАСС.

"Вчера мы пережили нападение по меньшей мере одного исламистского террориста. Ситуация, которую мы не переживали в Австрии десятилетиями, - сказал глава МВД на пресс-конференции в Вене. - Установленный преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой. Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ".

Представитель МВД Австрии сообщил, что жертвами стрельбы в Вене стали три гражданских лица, преступник ликвидирован. "Трое погибших - это три мирных жителя. Четвертый погибший - преступник", - сказал он.

2 ноября в Вене несколько человек, вооруженных винтовками, устроили стрельбу в шести разных местах. Одно из нападений произошло возле синагоги. Пострадали 14 человек, среди них - сотрудник полиции. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение терактом.-0-