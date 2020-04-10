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10 апреля 2020, 08:43

Глава ООН привлек внимание к роли женщин в борьбе с пандемией COVID-19

Антониу Гутерриш. Фото EPA
Антониу Гутерриш. Фото EPA
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10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава ООН Антониу Гутерриш в концептуальной записке, обнародованной 9 апреля, призвал правительства в планах по сдерживанию эпидемии и дальнейшему восстановлению отвести женщинам центральную роль. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Меры, направленные на поддержание экономики и создание экономических стимулов, - от перевода средств до кредитов и ссуд - должны учитывать

интересы женщин", - подчеркнул генсек и призвал признать, что неоплачиваемый женский труд - это огромный и бесценный вклад в экономику. "Почти 60% женщин по всему миру заняты в неформальном секторе. Это значит, что они меньше зарабатывают, вряд ли могут отложить какие-то сбережения и рискуют быстрее других оказаться в бедности", - предупредил Антониу Гутерриш. Миллионы женщин потеряли работу в результате обрушения рынков и закрытия бизнесов.

В то же время домашняя нагрузка, по сути являющаяся неоплачиваемым трудом, растет в геометрической прогрессии: в связи с закрытием школ женщинам приходится заниматься детьми, а кроме того ухаживать за пожилыми родителями. Обязательный карантин и ограничения на передвижение оборачиваются тем, что женщины, подвергавшиеся насилию в семье, оказываются запертыми в четырех стенах с обидчиком и порой не могут обратиться в службы поддержки, ведь многие из них вынуждены приостановить свою работу.

Ранее глава ООН выступил со специальным заявлением, которое стало своего рода сигналом тревоги: по мере распространения COVID-19 и введения карантинов в глобальном масштабе резко выросло число случаев домашнего насилия. Его призыв положить конец эпидемии домашнего насилия поддержали послы 124 государств, которые обязались включить вопрос предотвращения бытового насилия и компенсации пострадавшим в планы борьбы с COVID-19.

"Как никогда раньше мы должны проявить полную нетерпимость к проявлениям насилия в семье", - говорится в письме, которое послы направили Антониу Гутерришу. Авторы подчеркнули, что женщин нельзя рассматривать только как жертв нынешнего кризиса, поскольку они играют важнейшую роль в борьбе с пандемией. "Женщины составляют 70% медицинских и социальных работников, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией", - говорится в письме. Его авторы подчеркивают, что женщины должны участвовать и в принятии решений, касающихся сдерживания COVID-19 и будущего восстановления. С ними полностью согласен и глава ООН: "Гендерное равенство и права женщин - ключевые условия преодоления пандемии, скорого восстановления и построения более благополучного будущего".-0-

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