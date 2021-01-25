Глава ООН: сбои в системе образования могут обернуться катастрофой для целого поколения

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в системе образования могут обернуться катастрофой для целого поколения, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как сообщает Центр новостей ООН, генсек призвал совершенствовать методы дистанционного обучения.

В связи с пандемией коронавируса многие страны приняли решение закрыть учебные заведения. Возможности ходить в школу лишились 1,5 млрд детей. Многие перешли на дистанционное обучение. Однако около трети детей - 463 млн - не могут учиться дистанционно, поскольку у них дома нет компьютера или интернета. К тому же многие школы так и не смогли организовать онлайн-обучение.

"В условиях, когда мир продолжает бороться с пандемией, с тем, чтобы избежать катастрофы для целого поколения, мы должны сделать все необходимое для реализации права на образование - одного из основных прав человека и общего достояния человечества", - призвал Генеральный секретарь ООН.

Глава ООН отметил, что еще до пандемии школу не посещали около 258 млн детей и подростков, большинство из которых составляли девочки. В странах с низким и средним уровнем дохода более половины детей в возрасте до 10 лет не имели возможности освоить даже базовые навыки чтения.

"В 2021 году мы должны использовать все возможности для того, чтобы изменить эту ситуацию. Мы должны обеспечить полное финансирование фонда Глобального партнерства в интересах образования и активизировать глобальное сотрудничество в области образования", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Он предложил переосмыслить концепции образования применительно к подготовке преподавателей, преодолению цифрового разрыва, пересмотреть учебные программы и тем самым способствовать обеспечению учащихся навыками и знаниями, отвечающими сегодняшним реалиям.-0-