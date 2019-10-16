Глава Судана подписал указ о прекращении боевых действий на территории страны

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о прекращении огня на всей территории страны, сообщает ТАСС.
Суверенный совет договорился о мирном урегулировании конфликта с вооруженными группировками, базирующимися в Южном Судане. Конечная цель договоренностей - достижение всеобъемлющего политического урегулирования в районах Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил. Согласно "дорожной карте" стороны планируют выйти к декабрю на подписание мирного соглашения, которое положит конец многолетней междоусобице в Судане.
Как сообщалось ранее, 6 сентября премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил состав нового правительства. Кабинет министров будет работать в течение переходного периода - около трех лет - до проведения президентских выборов. Главным приоритетом его работы стало прекращение войны и построение устойчивого мира.-0-