Глава ВОЗ призвал не сдаваться в борьбе с пандемией

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировое сообщество не должно опускать руки в борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на все большее распространение инфекции. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает ТАСС.

Глава ВОЗ напомнил, что на минувшей неделе было зарегистрировано самое большое число заразившихся коронавирусом за все время пандемии.

"Работа из дома, удаленное обучение детей, невозможность отмечать важные события с друзьями и семьей или присутствовать при оплакивании любимых - это тяжело, и усталость от COVID-19 реальна", - сказал Тедрос Гебрейесус. "Но мы не можем сдаться, мы не должны сдаваться", - подчеркнул глава ВОЗ.

Он призвал сделать все возможное для защиты работников здравоохранения. Лучшим средством Тедрос Гебрейесус считает меры предосторожности, направленные на снижение риска заражения. "Никто больше не хочет так называемых локдаунов из-за COVID-19. Но если мы хотим избежать этого, то все мы должны взять на себя часть (общей задачи по предотвращению распространения инфекции. - Прим. ТАСС)", - отметил гендиректор. Вместе с тем, по его словам, "не следует ждать волшебных решений" в связи с нынешней вспышкой коронавируса.

Глава организации сообщил: к международному механизму COVAX ("Ковакс"), цель которого - обеспечить равный доступ к вакцине от коронавируса во всех странах, уже присоединились 184 государства. "Это хороший прогресс", - констатировал он, высказавшись против "вакцинного национализма". "ВОЗ считает, что мир может восстановиться быстрее, особенно в экономическом плане, если он будет делиться всеми инструментами, прежде всего вакцинами", - заключил гендиректор.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 43 млн человек, свыше 1,15 млн умерли.-0-