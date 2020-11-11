Главный аэропорт Кубы возобновит работу с 15 ноября

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Гаваны, закрытый в марте из-за пандемии коронавируса, возобновит обслуживание авиарейсов с 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Granma.

Отмечается, что прибывающим пассажирам необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Международное пассажирское авиасообщение с островом было приостановлено в марте, с середины октября власти Кубы сняли ограничения в большей части провинций.

Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта. Согласно официальным данным, число инфицированных с начала распространения вируса на Кубе достигло 7 392, умерли 130 человек.-0-