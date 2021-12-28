Главный санитарный врач РФ: вакцина будет эффективной при любом штамме COVID-19

28 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-штамм будет доминирующим в период пандемии COVID-19. Об этом заявила сегодня руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач России Анна Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Анна Попова отметила: вирус COVID-19 будет продолжать мутировать, будут появляться новые штаммы. "Ни у кого в мире однозначного ответа, что будет завтра, нет. Но если сегодня не будем прививаться, завтра будет гораздо хуже", - подчеркнула она.

Российские специалисты побывали в ЮАР, чтобы изучить новый штамм коронавируса - омикрон. Как выяснилось, в этой стране вирус не вызывает тяжелого течения болезни, кроме тех, кто не привит либо имеет сопутствующие заболевания. Однако, пояснила Анна Попова, возможно, это из-за того, что средний возраст жителей ЮАР около 30 лет, а молодые люди легче переносят заболевание.

"Я разговаривал с руководителем Института имени Гамалеи, они провели исследование: "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм омикрон. Он мне рассказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий", - заявил в свою очередь президент России Владимир Путин.-0-